今月22日、JR長野駅前で男女3人が男に刃物で刺され、1人が死亡、2人が重軽傷を負った事件で、犯人の男は背後から無言で襲ったとみられることが新たに分かりました。事件現場となったJR長野駅善光寺口に設けられた献花台には、25日朝から多くの人が訪れ、花を手向けていました。追悼に訪れた人「早く（犯人が）捕まって、安心した気持ちで過ごしたい」事件は今月22日午後8時ごろ、JR長野駅善光寺口で男女3人が男に刃物で刺され、長