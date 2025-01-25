マンガンや銅、コバルト、ニッケルを豊富に含む岩石塊＝２０２３年、インド・ブバネーシュワル/Pallava Bagla/Corbis/Getty Images（ＣＮＮ）光が届かない太平洋の深海の底で、酸素を生成しているらしい金属岩が見つかった――。昨年７月のその発表は、学会を揺るがした。金属を豊富に含むジャガイモほどの大きさの岩石塊は、主にクラリオン・クリッパートン海域の深さ４０００メートルの海底で見つかった。当初の研究では、この岩