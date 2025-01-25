警視庁伊豆大島（東京都大島町）で交際女性の遺体を遺棄したとして、死体遺棄と死体損壊の疑いで逮捕された畳店経営柳瀬宗達容疑者（45）が、女性の遺体を「農具で損壊した」と供述していることが25日、捜査関係者への取材で分かった。海岸で発見された女性の骨には切断されたような痕が確認されており、警視庁捜査1課は詳しく調べる。女性は静岡県下田市の飲食店アルバイト高瀬静香さん（37）。以前に島で働いていた。昨年9月