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日テレ「news　zero」　フジ社員説明会報道で内容に誤り「おわびして訂正致します」

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 日テレ「news zero」が24日深夜に放送され、前日の報道内容を一部訂正した
  • 中居正広氏の女性トラブルに社員がかかっていたとされる説明会の内容を紹介
  • 佐藤梨那アナが「会場内で笑った社員に対するもの」だったと謝罪した
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