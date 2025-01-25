1月24日（現地時間23日）。シカゴ・ブルズは敵地チェイス・センターで行われたゴールデンステイト・ウォリアーズ戦を106－131で落とし、直近7戦を1勝6敗になってイースタン・カンファレンス10位の19勝26敗とした。 それでも、ブルズ在籍8年目をプレーするザック・ラビーンはゲームハイの24得点に3リバウンド4アシストと奮戦。今シーズンはここまで40試合へ出場し、