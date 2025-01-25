井上尚弥が会見ボクシングの世界スーパーバンタム級（55.3キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が25日、3度目の4団体防衛成功から一夜明け、神奈川・横浜市内の所属ジムで会見した。前夜は東京・有明アリーナでWBO11位キム・イェジュン（韓国）に4回2分25秒KO勝ち。1か月延期と対戦相手変更が続いた異例の興行を振り返り、1年後にフェザー級転向、再びスーパーバンタム級に戻す仰天プランをぶち上げた。井上は傷のない綺