²Î¼ê¤ÎGero¡Ê39¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Ç¢Ï©·ëÀÐ¤ËØí´µ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Gero¤Ï2008Ç¯¤«¤éÆ°²è¶¦Í­¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¡×¤Ç²Î¤¤¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢13Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£X¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï62Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹­¤¤À¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£23Æü¤Ë¤Ï39ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡Ö³§ËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¡£º£Æü18»þÈ¾¤«¤é¹ðÃÎ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤ÉÇ¢Ï©·ëÀÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ä¡×