¡ÖÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡¦£±£´ÆüÌÜ¡×¡Ê£²£µÆü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡ËÂç´ØÂç¤ÎÎ¤¤¬¡Ö¥´¡¼¥´¡¼¥«¥ì¡¼¡×¤Î²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤ÇÅÚÉ¶Æþ¤ê¤·¤¿¡£¾ì½êÁ°¤Ë½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ëÀÐÀî¸©¤Î¶âÂô¥«¥ì¡¼¡Ö¥´¡¼¥´¡¼¥«¥ì¡¼¥°¥ë¡¼¥×¡×¤«¤éÂ£Äè¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£Á¯¤ä¤«¤Ê²«¿§¤ÎÃÏ¤Ë¡¢¥«¥ì¡¼¹¥¤­¤Ë¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¡¢¥´¥ê¥é¤¬»É¤·¤å¤¦¤µ¤ì¤¿°ïÉÊ¤À¡££Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡Ö¥´¡¼¥´¡¼¥«¥ì¡¼²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¸«´·¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÆÃÊÌ´¶¡×¡Ö¥´¡¼¥´¡¼