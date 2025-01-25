1月24日。NBAとNBA選手会（NBPA）は、「NBAStore.com」のセールスをベースにした2024－25シーズン前半戦におけるユニフォーム売り上げトップ15選手、チームグッズ売り上げ上位10チームを発表した。 ユニフォーム売り上げで1位に立ったのは、3回連続でゴールデンステイト・ウォリアーズのステフィン・カリー。2位はロサンゼルス・レイカーズのレブ