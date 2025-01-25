Áé¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¿§¡¹¤È»î¹Ôºø¸í¤ò¤·¤Æ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ºÌÜÉ¸¤È¤¹¤Ù¤­¤Ï¡Ö´ðÁÃÂå¼Õ¤Î¸þ¾å¡×¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢´ðÁÃÂå¼Õ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡È24»þ´Ö»éËÃÇ³¾Æ¤¹¤ë¿ÈÂÎ¡É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤«¤é¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢´ðÁÃÂå¼Õ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ»éËÃÇ³¾Æ¤·¤ä¤¹¤¤¿ÈÂÎ¤òºî¤ë¤¿¤á¤Î¡ÚÀ¸³è½¬´·²þÁ±¡Û¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£🌼¸·¤·¤¤¿©»öÀ©¸Â¤ä±¿Æ°¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤·¡££±½µ´Ö¤Ç£³kg¸º¤â²ÄÇ½¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö£¸»þ´Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×