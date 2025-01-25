大谷とは蜜月の関係を築いていた水原被告。(C)Getty Imagesお茶の間を震撼させたスキャンダルは、いまだ結末が見えていない。現地時間1月23日、ドジャース・大谷翔平の元通訳で、現在、銀行詐欺罪など複数の罪に問われている水原一平被告は、米検察から同選手への賠償金として1697万ドル（約26億3035万円）と57月（4年9か月）の禁固刑が求められた。【動画】大谷翔平への”NG質問”に水原一平被告の対応「何があっても礼儀正し