息子の先天白内障の治療を始めるため、新たに紹介状を書いてもらった病院を受診した 河野りぬ@子育て＆鬱経験エッセイ(@rinu.illustjob)さん。初めて会う医師の勢いに押されながら診察を受けさせます。『息子に目の障害が見つかった話』第21話をごらんください。 ©rinu.illustjob ©rinu.illustjob ©rinu.illustjob ©rinu.illustjob ©rinu.illustjob