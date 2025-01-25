１月２５日の中京９Ｒ・若駒Ｓ（３歳オープン・リステッド、芝２０００メートル＝１０頭立て）は、１番人気のジュタ（牡、栗東・矢作芳人厩舎、父ドゥラメンテ）が勝利した。勝ち時計は２分２秒３（良）。単独４番手でスムーズに追走。隊列が動いても冷静に脚をため、持ったままで直線を向いた。坂井瑠星騎手が手綱を動かすと瞬時に反応し、力強い伸び脚。追い上げたミッキーゴールド（ルメートル騎手）に半馬身差をつけた。