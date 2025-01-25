¥Ý¥¤³è·Ý¿Í¤Î°æ¾å¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¼ñÌ£¤Ï¥Ý¥¤³è¡¢ÆÃµ»¤Ï¸úÎ¨¤è¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤ë¤³¤È¡£¤¢¤é¤æ¤ë¥Ý¥¤³è¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢ËèÇ¯50Ëü±ßÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¡Á2024Ç¯¤Ë¤Ï110Ëü±ßÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤º¡¢¥²¡¼¥à´¶³Ð¤ÇÀáÌó¤È¥Ý¥¤³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¢¡¥Ý¥¤³è¾ðÊó¤ò¸úÎ¨¤è¤¯¼ý½¸¤¹¤ëÊýË¡¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¡¢»¨»ï¤Ê¤É¤Ç¥Ý¥¤³è¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ