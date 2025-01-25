プロ野球・ロッテは24日、球団公式YouTubeを更新。FA移籍した石川柊太投手の本拠地・ZOZOマリンでの初練習の様子を公開しました。動画は“背ネーム問題”で話題となった石川慎吾選手とのやりとりからスタート。ロッテは石川柊太投手の加入に伴い石川姓の選手が3人となり、石川歩投手が「ISHIKAWA」、石川柊太投手が「S.ISHIKAWA」、石川慎吾選手が「SHINGO.I」の背ネームを使用することになりました。柊太投手が着用する「S.ISHIKA