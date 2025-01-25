米データ会社『Codify』は24日（日本時間25日）、今季の各球団の先発ローテーション「勝利貢献度」をピックアップ。ドジャースの5投手に注目した。 ■グラスノー、佐々木朗希は耐久力が課題に 『Codify』の公式Xは同日、米データサイト『ファングラフス』が算出した今季の勝利貢献度「WAR（Wins Above Replacement）」に着目。各球団の先発ローテーション候補5人を比較した。『