1·î24Æü¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö20th Century¡Ê¥È¥Ë¥»¥ó¡Ë¡×¤Î¸ø¼°YouTube¤¬¹¹¿·¡£2024Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø20th Century Live Tour 2024¡ÁÃÏµå¤ò¤È¤Ó¤À¤½¤¦¡ª¡Á¡Ù¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢1989Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¾¯Ç¯Ââ¤Î¶Ê¡Ø¤Þ¤¤¤Ã¤¿¥Í º£Ìë¡Ù¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤¿3¿Í¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥È¥Ë¥»¥ó¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢6¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ØV6¡Ù¤ÎÇ¯Ä¹ÁÈ¤À¤Ã¤¿¡¢°æ¥Î¸¶²÷É§¤µ¤ó¡¢ºäËÜ¾»¹°¤µ¤ó¡¢Ä¹ÌîÇî¤µ¤ó¤Î3¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£V6¤Ï1995Ç¯