25Æü¡¢·§ËÜ¸©±×¾ëÄ®¤Ç¾®²°¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤¬°äÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢25Æü¸áÁ°11»þ20Ê¬º¢¡¢±×¾ëÄ®ÅçÅÄ¤Î»³ÅÄ¸ø¾¼¤µ¤ó¡Ê64¡Ë½êÍ­¤Î¾®²°¤«¤é½Ð²Ð¤·¡¢Ìó150Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤òÁ´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤·¤Æ¾Æ¤±À×¤«¤é¿È¸µ¤äÀ­ÊÌ¤¬ÉÔÌÀ¤Î1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ±¤¸ÉßÃÏ¤ÎÎÙ¤Î²È¤Ë1¿Í¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²Ð»ö¤Î¤¢¤È¡¢Ï¢Íí¤¬¤È¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ç¤Ï¡¢°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤ÎÆÃ