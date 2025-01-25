¹Ä¹¡ÇÕ¤Î·è¾¡¤¬¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹­Åç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿PKÀï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À·ãÆ®¤ò»°É©½Å¹©±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤¬À©¤·¤¿¡£Âè46²ó¹Ä¹¡ÇÕÁ´ÆüËÜ½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï1·î25Æü¤Ë¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¦¥¤¥ó¥°¹­Åç¤Ç·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤¿±ºÏÂ¤¬1-1¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤ÀPKÀï¤òÀ©¤·¡¢3Âç²ñ¤Ö¤ê2²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿¡£½à·è¾¡¤ÇÁ°²ó¤Î·è¾¡¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿INAC¿À¸Í¥ì¥ª¥Í¥Ã¥µÀï¤ò4-1¤Ç²÷¾¡¤·¤Æ3Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò