¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¡Ö¤¿¤«¤Ê¤·°¡ÍÅ¡×¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÏ¢ºÜ¥³¥é¥à¡£2016Ç¯¤Ë¡Ö¤Û¤«¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£½÷Í¥À¸³è2Ç¯È¾¤Ç°úÂà¤ò·è°Õ¤·¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤ØÅ¾¸þ¡£¸½ºß¤ÏÄ»±Û¥¢¥º¡¼¥êFM¡Ö¤¿¤«¤Ê¤·°¡ÍÅ¤Î¥â¥¶¥¤¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡×¤Ç´§ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Ä¤Ê¤É¡¢¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÏÁ°²ó¤Ë°ú¤­Â³¤­¡¢ÎáÏÂ¤ËµÞÁý¤·¤¿¡ÖÎ©¤Á¤ó¤Ü»ö¾ð¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¢¡¤Ê¤¼Î©¤Á¤ó¤Ü¤ò¡ÈÇã¤¦