¢¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê£±£´ÆüÌÜ¡Ê£²£µÆü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡ËÀ¾½½Î¾£¶ËçÌÜ¡¦Í§É÷¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤¬À¾Æ±£±£²ËçÌÜ¡¦ÌÚÎµ¹Ä¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤Ë²¡¤·ÅÝ¤·¤ÇÇË¤ì¡¢£·¾¡£·ÇÔ¤ÇÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¸«¤Æ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡££°ÅÀ¤ÎÁêËÐ¤Ç¤·¤¿¡×¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤ÇÌÚÎµ¹Ä¤ÎÆ¬¤¬Äã¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¡£ÂÎ¤¬¤Ï¤¿¤­¹þ¤ß¤òÁªÂò¤·¤ÆÊè·ê¤ò·¡¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç£·¾¡£·ÇÔ¤ÇÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤¯¤«¡¢£·¾¡£·ÇÔ¤ÎÀï¤¤Êý¤ÏÂÎ¤ËÀ÷¤ß