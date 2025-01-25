¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¡Ê39¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¬¥µ¥Ä¤¹¤®¤ë¥Ð¥Ã¥°¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÄ«»Å»ö¾ì¤ËÃå¤¤¤¿»ä¤Î¥Ð¥Ã¥°¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢³«¤¤¤¿¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¥Ð¥Ê¥Ê¤¬1ËÜÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿¼«¿È¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖÎ®ÀÐ¤Î»ä¤â¤³¤ì¤Ï¥¬¥µ¥Ä¤À¤È»×¤¦¡Ä¾Ð¡×¤ÈÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ëµ­¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¥ß¥­¥Æ¥£¤¬¤¤¤¤¾Ð¡×¡Ö¥¢¡¼¥È¤À¤ï¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥ß¥­¥Æ¥£¡¼¤Î¤½¤¦