「ペンギンエリアの掃除に行ったはずの飼育員が戻らぬ理由」というコメントと共に投稿された、掃除係とペンギンの動画が、SNSで話題となっている。【映像】掃除が進まない飼育員注目を集めているのは、飼育小屋の掃除をしている男性の周りに、ケープペンギンたちが集まってきて離れない様子が映っている動画。ペンギンたちは、男性の手をくちばしでつつくなどしてアピール。これに男性もニコニコの笑顔でペンギンをなでている