「第４４回大阪国際女子マラソン」は２６日に行われ、カンテレ制作のフジテレビ系全国ネットで同日正午から地上派生中継、ＴＶｅｒでリアルタイム配信される。開催前日の２５日、１９８４年ロス五輪の女子マラソン日本代表の解説者・増田明美氏と、カンテレ入社１年目の田中友梨奈アナウンサーがＹｏｕＴｕｂｅの「前日の見どころ配信」に出演した。今大会には過去３度優勝し、５度目の挑戦となる松田瑞生、パリ五輪６位の鈴