自主トレでキャッチボールするソフトバンク・上沢＝福岡県筑後市米球界から復帰してソフトバンク入りした上沢直之投手が25日、福岡県筑後市のファーム施設で自主練習を公開した。笑顔で選手やスタッフにあいさつし、DeNAから新加入した上茶谷大河投手とキャッチボール。「先発としてやりたい。自分のペースを崩さないよう、1年間けがなくやれたら」と目標を述べた。昨季途中に痛めた右肘は「今のところ問題ない」と順調ぶりを