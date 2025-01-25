Åìµþ¤Î¿·¶¶¤ÈË­½§¤ò·ë¤Ö¿·¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¤æ¤ê¤«¤â¤á¡×¤ÇÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¡¢°ì»þ¡¢Á´Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤è¤½3»þ´Ö¸å¤Ë±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤­¤ç¤¦¸áÁ°11»þÈ¾¤´¤í¡¢¡Ö¤æ¤ê¤«¤â¤á¡×¤Î¼Ç±º¤ÕÆ¬±Ø¤È¤ªÂæ¾ì³¤ÉÍ¸ø±à±Ø¤Î´Ö¤ÇÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¡¢Á´Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¸á¸å2»þ10Ê¬¤´¤í¡¢Á´Àþ¤Ç±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤âÃÙ¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¿¹Ô²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÄäÅÅ¤Î¸¶°ø¤ÏÄ´ººÃæ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÄäÅÅ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¼Ç