ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î°ðÍÕÆÆµª2·³´ÆÆÄ¡Ê52¡Ë¤¬¡¢¸µÆ±Î½¤ÎÅÄÃæ¹¬Íº»á¡Ê57¡Ë¡¢¾®³Þ¸¶Æ»Âç»á¡Ê51¡Ë¤È¡¢YouTube¡ÖÌ¾µå²ñ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£º£¸å¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¼ç¼´¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë4Ç¯ÌÜÌî¼ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¤òÊ¹¤«¤ì¤¿°ðÍÕ»á¤Ï¡¢¡ÖÌî¼ê¤Ç¤¤¤¦¤Ê¤éÍ­±ò¡×¤Èº£µ¨4Ç¯ÌÜ¤ÎÍ­±òÄ¾µ±ÆâÌî¼ê¡Ê21¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£Í­±ò¤Ï2021Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£¹âÂ´3Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï2·³¤ÇÂÇÎ¨.231¡¢9ËÜÎÝÂÇ¡¢40ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£°ðÍÕ»á¤Ï¡ÖÂÎ¤âÂç¤­¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Èô