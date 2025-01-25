日本馬術連盟の表彰式であいさつする（左から）大岩義明、北島隆三、田中利幸、戸本一真＝25日、東京都港区昨夏のパリ五輪総合馬術団体で銅メダルを獲得した愛称「初老ジャパン」の4人が25日、東京都内で日本馬術連盟の表彰式に出席し、最年長48歳の大岩義明（nittoh）は2028年ロサンゼルス五輪の金メダルを目指し「またここから頑張りたい」と現役を続ける意向を示した。大岩は、戸本一真（日本中央競馬会）北島隆三、田中利