GSEは、Rebellionが開発したサバイバルアクションゲーム『Atomfall』の日本語パッケージ版をPlayStation(R)4、PlayStation(R)5で、2025年1月17日より予約受付を開始。2025年4月17日より発売します。 GSE『Atomfall』  ■対応機種：PlayStation(R)4、PlayStation(R)5■発売日：2025年4月17日■価格：7,254円(税込7,980円)■ジャンル：サバイバルアクション■プレイ人数：オフライン1人■表