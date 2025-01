『Ha-Li-C STORE by HYBRID』にて、ディズニー・ヴィランズ(悪役)が主役のアパレルシリーズの新作が登場!2025年1月16日(木)より販売中です。 Ha-Li-C STORE by HYBRID「ディズニー・ヴィランズが主役のアパレル」7種 【Disney】ヴィランズ ツアーロンTee 7,590円(税込)/品番5315016【Disney】ヴィランズ ツアースウェット9,790円(税込)/品番5315021販売場所:Ha-Li-C STORE by HYBRIDURL: https://