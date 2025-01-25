¥¸¥¢¥¹¤Ï¡¢2025Ç¯1·î21Æü¤è¤ê¡¢¥¸¥¢¥¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥Õ¥¡¥·¥ê¡¼¥º¡ÖTILO(¥Æ¥£¡¼¥í)¡×¤òÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£ ¥¸¥¢¥¹¡ÖTILO¡×  È¯ÇäÆü¡§ 2025Ç¯1·î21Æü(²Ð)¼ïÎà¡§ ¥«¥¦¥Á¥½¥Õ¥¡¡¦¥¢¡¼¥à¥ì¥¹¥½¥Õ¥¡¡¦¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥½¥Õ¥¡ÈÎÇä¾ì½ê¡§ ¥¸¥¢¥¹¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥àÁ´Å¹ÊÞ¤ª¤è¤ÓJIAS ONLINE¢¨JIAS ONLINE¤Ç¤Ï¡¢2·î6Æü¤è¤êÈÎÇä³«»ÏÍ½Äê ¥¸¥¢¥¹¤Ï¡¢2025Ç¯1·î21Æü¤è¤ê¡¢¥¸¥¢¥¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥Õ¥¡¥·¥ê¡¼¥º¡ÖTILO(¥Æ¥£¡¼¥í)¡×¤òÈÎÇäÃæ¡£¡ÖTI