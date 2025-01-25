¾­´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦¾­¡ÊÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢²¦ºÂ¡¢´ý²¦¡¢´ýÀ»¡¢22¡Ë¤Ë±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê32¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¡Ö°Ï¸ë¾­´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë Âè74´üALSOKÇÕ²¦¾­Àï¼·ÈÖ¾¡Éé¡×Âè2¶É¤Ï1·î25Æü¡¢µþÅÔ»Ô¤ÎÉú¸«°ð²ÙÂç¼Ò¤Ç¸½ºßÂÐ¶É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãë¿©¤Ë¤Ï¡¢Æ£°æ²¦¾­¤¬¡Ö½õÏ»¼÷»Ê¡×¤òÃíÊ¸¡£¡È¤ª¤¤¤Ê¤ê¤µ¤ó¡ÉÁíËÜµÜ¤Ç¤Î¿è¤ÊÃíÊ¸¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤µ¤¹¤¬¡×¡Ö¥Á¥ç¥¤¥¹¤¬¤¤¤Ö¤·¶ä¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ£°æ²¦¾­¤¬Áª¤ó¤À¡Ö½õÏ»¼÷»Ê¡×¤Î¤ª¤¤¤Ê¤ê¤µ¤ó¥·¥ê