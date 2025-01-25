第９７回選抜高校野球大会の出場校が２４日に決まり、長崎県・壱岐島にある県立壱岐高が２１世紀枠で選ばれた。対外試合をするのにも移動の苦労があるなど、離島のハンデを乗り越えて手にした初の甲子園切符。選手たちは「地域を活気づけられるプレーをしたい」と意気込んでいる。学校で中継を見守った選手たちは、校名が発表されると大きな歓声を上げた。浦上脩吾主将（２年）は「夢だった『壱岐から甲子園』をみんなと達成で