ストライプインターナショナルが展開するブランド｢Maison de FLEUR(メゾン ド フルール)｣では、毎年春に登場する人気のコレクション｢SAKURA Collection｣を、2025年2月1日(土)より全国のブランド店舗およびECサイト｢STRIPE CLUB｣にて販売いたします。”FLEUR”とさくらを掛け合わせたデザインが魅力的な、バッグやポーチなどが登場します。 さくらが主役のコレクションが登場 ブランド名である”FLEUR”(=花)