名古屋市千種区の交差点で女性が車にはねられ、意識不明の重体です。 【写真を見る】信号のない交差点で女性がはねられ重体軽貨物車を運転していた男を逮捕名古屋・千種区 警察などによりますと、25日午前6時半過ぎ、千種区内山の信号のない交差点を歩いていた、50代から60代くらいの女性が、走って来た軽貨物車にはねられました。女性は病院に運ばれましたが、意識不明の重体です。 警察は、軽貨物車を運転していた守山区