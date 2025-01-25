2025年1月25日から森アーツセンターギャラリー(東京・六本木)で開催されている「ブルックリン博物館所蔵 特別展 古代エジプト」で、PEANUTS(ピーナッツ)とのスペシャルなコラボグッズが登場！【画像】PEANUTS×特別展 古代エジプトコラボグッズを見るPEANUTS×特別展 古代エジプト コラボグッズ登場！本展では、アメリカ有数の古代エジプトコレクションを誇るブルックリン博物館から、約150点もの貴重な展示品が集結。彫刻、棺、宝