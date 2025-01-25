１月２５日の中山６Ｒ・３歳１勝クラス（ダート１８００メートル＝６頭立て）は、単勝１・４倍の圧倒的の支持を集めたクレーキング（牡、美浦・中舘英二厩舎、父ナダル）が８馬身差の楽勝を決めた。勝ち時計は１分５２秒９（良）。前半５ハロン６３秒３のゆったりした流れの２番手を追走。４コーナー手前で楽々と先頭に立つと、直線でも一杯に追われることはなく８馬身突き放した。クリストフ・ルメールは「ダートスタートが良