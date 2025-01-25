親が亡くなると葬儀に加え、遺品の整理、相続財産の協議など遺族にはやらなければならないことが数多くあります。活用する見込みのない古い実家も放置するわけにはいかず、遺族の誰かが相続して管理を続け、売却するにも遺品の処分などが必要です。 相続財産の協議が終わり、遺品を整理していると、その実家から資産価値の高いものが見つかることもあります。仕方なく実家を相続した人から見れば「実家を相続したのだから、そ