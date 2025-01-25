俳優のKoki,（21）、本木雅弘（59）、中村雅俊（73）が25日、都内で行われた映画『TOUCH／タッチ』の公開記念舞台あいさつに登壇した。【写真】「父譲り」にっこり笑顔のKoki,初期の認知症であることが判明した主人公のクリストファーが、人生でやり残したこと…50年前に愛した大切な人が突然姿を消してしまった謎を解き明かすことを決意。2020年コロナの世界的流行で国境が封鎖され始める中、アイスランドを出発し、ロンドン