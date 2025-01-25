ÇÐÍ¥¤Î¹Ë·¼±Ê¡Ê26¡Ë¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö2025Ç¯ÈÇ¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¤ÎÈ¯Çäµ­Ç°¼èºà²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤Îµ­»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¼«¿È½é¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ç¡¢Âî¾å¥«¡¼¥É¥¿¥¤¥×¤È¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Î2·ÁÂÖ¤ÇÈ¯Çä¡£¹Ë¤ÎÆ´¤ì¤ÎÃÏ¡¦´Ú¹ñ¤Î¥½¥¦¥ë¤ÇÁ´ÊÔ»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡£¹Ë¤Ï¡Ö¡Ê¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ï¡ËÇ°´ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£SNS¤Ê¤É¤Ç¤ÎÈ¿±þ¤â¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤ó¤À¡£¡ÖBTS¡×¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤«¤é¡¢»£±ÆÃÏ¤Ë´Ú¹ñ¤òÁª¤Ó¡¢¡Ö¤É¤³¤âÁ´Éô³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ