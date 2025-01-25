◆卓球全日本選手権（25日、東京体育館）女子シングルスの準々決勝4試合が行われ、4強が出そろった。準決勝と決勝は26日に開催される。パリ五輪の団体銀メダルメンバーでシングルス銅メダルの早田ひな（日本生命）＝北九州市出身＝が、芝田沙季（ミキハウス）を4―1で破った。最年少優勝を目指す張本美和（木下グループ）は4―2で山粼唯愛（サンリツ）に勝った。国際大会で強さを示している大藤沙月（ミキハウス）