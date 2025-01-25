中国の王毅外相が、新しく就任したアメリカのルビオ国務長官と電話で会談しました。王毅外相は台湾に関する中国の立場を改めて強調しました。【映像】中国の王毅外相が米ルビオ国務長官と電話会談中国外務省によりますと、王毅外相は先週の習近平国家主席とトランプ大統領の電話を「米中関係の発展にとって新たなターニングポイント」だと指摘しました。また、中国に対するアメリカの警戒感を念頭に「我々は誰かを超えようとか