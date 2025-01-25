フジテレビ系「オールナイトフジコ」（金曜深夜0時55分）が25日、生放送された。番組冒頭、MCの佐久間宣行氏が「始まってますよね？」といきなり確認。「始まらないかもしれないっていう噂も聞いた」と打ち明けると、MCのさらば青春の光の森田哲矢が「ACがある限りやります」とツッコミを入れた。この日の放送は、15人の女子大生軍団「フジコーズ」が出席。進行を務める佐野瑞樹アナ（53）が「戸惑われてるメンバーもいらっしゃる