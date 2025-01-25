卓球の日本一を決める「天皇杯・皇后杯 2025年全日本卓球選手権大会」は25日、女子シングルスの準々決勝が行われ、伊藤美誠（スターツ）は平野美宇（木下グループ）と対戦。4ー3で勝利し準決勝進出を決めた。 ■大藤は井に4－1勝利で4強 前日の6回戦で安藤みなみ（トップおとめピンポンズ名古屋）にストレート勝ちした伊藤。牛嶋星羅（サンリツ）に粘られながらも競り勝った平野との注目の対決と