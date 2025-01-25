◇天皇杯・皇后杯 2025年全日本卓球選手権大会(25日、東京体育館)全日本卓球選手権は25日、女子シングルス準々決勝が行われ、ベスト4がそろいました。3連覇を目指す早田ひな選手は、前日に木原美悠選手を破った芝田沙季選手に4−1で勝利。これで7大会連続の準決勝進出です。前日にジュニアの部で3連覇を飾った張本美和選手は、山崎唯愛選手と序盤から競った試合となりますが、ゲームカウント4−2で勝利。16歳7か月での女子最年少優