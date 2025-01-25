ロサンゼルス国際空港の滑走路で言葉を交わすトランプ大統領とニューサム知事/Mark Schiefelbein/AP（ＣＮＮ）米国のトランプ大統領は２４日、大規模な山火事に見舞われたカリフォルニア州を視察に訪れ、ニューサム州知事と共に復旧・復興へ向けて取り組むことを約束した。トランプ氏は同日午後、ロサンゼルスの空港へ大統領専用機で到着。メラニア夫人と共に滑走路に降り立った。ニューサム氏が出迎え、トランプ氏と握手を交わし