女優の桐谷美玲が２５日までに自身のＳＮＳを更新。モデルの佐藤ありさとの撮影のオフショットを公開した。ティーン向け雑誌「Ｓｅｖｅｎｔｅｅｎ」の専属モデルを務めていた桐谷と佐藤。インスタグラムに「ありさと一緒にＭＡＱＵＩＡの撮影久しぶりに一緒にできて嬉（うれ）しい楽しいが溢（あふ）れた日初めて会ってから約２０年経（た）つけど変わらずの関係でいてくれてありがとう」とつづり、ハグをしたショットや満