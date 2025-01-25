¤·¤Ð¤é¤¯²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Í§¿Í¤«¤é¤Î¤ªÍ¶¤¤¤Ï´ò¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤­¤Ë¤Ï²ø¤·¤¤¤³¤È¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿Í§¿Í¤È¤È¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤Î¤»¤¤¤Ç»ÄÇ°¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿É®¼Ô¤ÎÃÎ¿Í¡¢A¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£ Í§¿Í¤È¤ÎºÆ²ñ¤Ë¸å²ù ¤º¤Ã¤ÈÏ¢Íí¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Í§¿Í¤«¤é¤ÎÆÍÁ³¤ÎÏ¢Íí¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤Í¡£ ¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå¡¦½÷À­¼çÉØ¡¢²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯11·î¡Û ¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼Â