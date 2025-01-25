ロシア外務次官と駐ロ北朝鮮大使が旅行簡素化について議論した。ロシア外務省は２４日（現地時間）、イワノフ外務次官と申紅哲（シン・ホンチョル）駐ロ北朝鮮大使が相互旅行制度簡素化と領事分野の協力について議論したと明らかにした。イワノフ次官はロシア外務省で領事分野を担当する。これに先立ちロシア外務省のクリモフ領事局長は先月、ＲＩＡノーボスチ通信のインタビューで、朝ロ間のビザ緩和の可能性について「相互旅行に