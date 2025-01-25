起亜車が昨年１０７兆ウォン（約１１兆６０００億円）台の売上高となり、過去最高を更新した。昨年創社８０周年を迎えた起亜が年間売上高１００兆ウォンを超えたのは今回が初めて。営業利益も１２兆ウォンを超えるなど販売台数、売上高、営業利益、営業利益率のすべてが過去最高となった。起亜は２４日、昨年の売上高を１０７兆４４８８億ウォン、営業利益を１２兆６６７１億ウォンと発表した。売上高は前年（９９兆８０８４億ウォ